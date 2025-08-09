На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над регионами РФ и Азовским морем сбили 26 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем за 2 часа
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 2 часа поразили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве пояснили, что в период с 18:00 мск до 20:00 мск 9 августа дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 26 украинских БПЛА самолетного типа: семь — над территорией Тульской области, семь — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Краснодарского края, три — над территорией Калужской области, два — над акваторией Азовского моря, два — над территорией Орловской области и один — над территорией Курской области.

До этого сообщалось, что в результате дневного налета БПЛА в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края пострадали четыре человека. Глава района Роман Синяговский уточнил, что горожане получили осколочные ранения. Помощь им оказали медработники. При налете дронов также были повреждены семь жилых домов и шесть автомобилей. Чиновник также напомнил о запрете снимать беспилотники и работу систем ПВО.

Ранее в Британии назвали главное преимущество России в конфликте с Украиной.

