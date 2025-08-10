На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Беспилотники атаковали Ростовскую область

Слюсарь: системы ПВО уничтожили БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах
Shutterstock

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уничтожив их над территориями Миллеровского и Чертковского районов Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Миллерово в нескольких частных домах выбиты стекла, поврежден забор. Главное, что никто из людей не пострадал», — написал глава региона.

8 августа Слюсарь сообщил, что в Миллерово загорелась цистерна с бензином в результате атаки беспилотника. Губернатор уточнил, что в городе работали пожарно-спасательные подразделения. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

7 августа глава региона заявил, что российские военные отразили атаку по северу Ростовской области. Губернатор добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Ростовской области населенный пункт был обесточен после атаки БПЛА.

СВО: последние новости
