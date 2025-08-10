Отец Маска ответил, смогут ли Россия и США стать друзьями

Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, считает возможным установление дружеских отношений между Россией и США в будущем. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Я бы сказал, что да», — ответил Маск-старший на вопрос о перспективах взаимопонимания между странами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится 15 августа в «Великом штате Аляска».

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.

Ранее во Франции заявили о смятении в странах Запада после анонса встречи Путина и Трампа.