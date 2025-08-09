Политик Филиппо: анонс встречи Путина и Трампа вызвал смятение на Западе

Анонс встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом вызвал смятение в странах Запада. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Ястребы» (и настоящие), поджигатели войны, неоконсерваторы и еврогегемоны сегодня утром в полном смятении!» — написал политик.

Филиппо добавил, что правительству Франции следует прекратить оказывать поддержку Украине. По его словам, вместо этого Парижу нужно присоединиться к процессу мирного урегулирования конфликта.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.

Ранее в кремлевском пуле рассказали о «беспрецедентной» уступке США ради встречи Путина и Трампа.