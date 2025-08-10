Россиянам рекомендовали сохранять скриншоты переписок с экстрасенсами

Россиянам рекомендуется сохранять скриншоты переписок с экстрасенсами и гадалками, поскольку при необходимости эти файлы можно будет использовать в суде. Об этом РИА Новости заявила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«Если человек стал жертвой мошеннических действий, ему нужно незамедлительно обратиться в полицию. Предварительно стоит собрать возможные доказательства мошенничества: скриншоты переписок, аудио и видеозаписи, подтверждения передачи денежных средств», — сказала эксперт.

Дайнеко добавила, что поводом для судебных разбирательств могут стать споры относительно магических услуг. По ее словам, гадалки, экстрасенсы, знахари и другие для решения проблем используют веру в сверхъестественное и уязвимое состояние людей.

В июле председатель Госдумы по региональной политике Алексей Диденко выступил с инициативой увеличить штрафы за связанные с деятельностью гадалок, магов и экстрасенсов преступления до 1 млн рублей. Депутат подчеркнул, что в России в последнее время наблюдается негативная тенденция, связанная с ростом числа преступлений, которые совершаются под видом оказания платных услуг эзотерического характера.

Ранее москвичка заявила в полицию на гадалку, которая не смогла приворожить мужчину.