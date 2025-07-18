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Москвичка заявила в полицию на гадалку, которая не смогла приворожить мужчину

Baza: москвичка отдала гадалке 450 тысяч, но так и не смогла вернуть мужчину
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Pexels

Москвичка поверила гадалке из TikTok и потратила почти полмиллиона рублей на магические привороты, но так и не смогла вернуть возлюбленного. Об этом сообщает Baza.

В конце мая 25‑летняя Малена отправилась на отдых в Дубай, где встретила 30-летнего ливийца Даниля (имена изменены). Между ними быстро завязались отношения, но после возвращения пары в Москву объявилась подруга Даниля, которая написала Малене и потребовала забыть о нем.

Тогда девушка решила приворожить любимого и обратилась за помощью к потомственной гадалке, тарологу и нумерологу в одном лице, профиль которой нашла в TikTok. Та стала работать с запросом клиентки и заявила ей, что на интересующем ее мужчине стоят разные защиты, поэтому один ритуал не поможет. В какой-то момент Даниль просто перестал отвечать своей новой знакомой, и она захотела прекратить сеансы, но гадалка сообщила, что сделать это уже нельзя.

Всего москвичка отправила ей 450 тыс. рублей, а затем решила проверить фото «обрядов», которые в качестве доказательства своей работы присылала собеседница. Оказалось, что она взяла их из интернета. Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах дела.

Ранее москвичка отдала 900 тыс. челябинцу, который выдавал себя за гадалку.

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