В Госдуме предложили увеличить штрафы для гадалок и экстрасенсов

«Известия»: штрафы для гадалок хотят увеличить до 1 миллиона рублей

Гадалкам, магам и экстрасенсам в России предложили увеличить штрафы до 1 млн рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

С такой инициативой председатель Государственной думы России по региональной политике Алексей Диденко обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

В письме к главе ведомства депутат подчеркнул, что в России в последнее время наблюдается негативная тенденция, связанная с ростом числа преступлений, которые совершаются под видом оказания платных услуг эзотерического характера.

Диденко подчеркивает, что подобные правонарушения в основном квалифицируются по статье Уголовного кодекса «Мошенничество», но ее действующая редакция не учитывает особенности противоправных схем, которые основаны на рынке подобных услуг.

Парламентарий также предложил дополнить статью УК новой нормой, которая предполагает наказание за мошеннические действия, которые совершаются под видом оказания эзотерических услуг на коммерческой основе.

Ранее в российском регионе ввели штрафы для навязчивых гадалок и попрошаек.