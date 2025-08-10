На границе Мексики и Гватемалы ощутили толчки от землетрясения

У берегов мексиканского штата Чиапас зафиксировано землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщает сейсмологическая служба страны.

По ее данным, толчки произошли в 14:41 (23:41 9 августа мск) в 139 км к юго-западу от города Сьюдад-Идальго, где проживают около 126 тыс. чел. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как добавляет газета La Razón, толчки ощущались в нескольких местах в приграничном районе между Мексикой и Гватемалой. Из-за этого сработали системы оповещения и запуска процедур реагирования на чрезвычайные ситуации.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

На этой неделе Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году. При этом Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сдвинулись не так сильно. В Госдуме «Газете.Ru» объяснили, что эти смещения все еще ничтожны и их невозможно отобразить на картах.

Ранее глава тверской пивоварни выжил после землетрясения на Камчатке.