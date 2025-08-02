«Скалы стали осыпаться»: главу тверской пивоварни нашли после землетрясения на Камчатке

Пропавших после землетрясения на Камчатке главу холдинга «Афанасий» Максима Ларина, руководителя продуктового направления Вадима Дешевкина и его сына Дениса нашли живыми. Ларин рассказал, что толчки застали их в бухте Велючинская, когда они вышли в океан порыбачить. О том, что они в розыске, мужчины узнали от береговой охраны. Ранее SHOT писал, что родственники Дешевкиных обратились в полицию, так как никто из них не выходил на связь. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Глава холдинга «Афанасий» Максим Ларин, руководитель продуктового направления Вадим Дешевкин и его сын Денис обнаружены живыми после землетрясения на Камчатке. Об этом сообщил SHOT.

«[Мужчины] были обнаружены в бухте Русской. Все это время они не могли выйти на связь из-за отсутствия сотовой связи и интернета», — говорится в публикации Telegram-канала.

1 августа SHOT рассказал, что Ларин и Дешевкины приехали на Камчатку 28 июля для подписания новых контрактов и проверки поставщиков. 30 июля мужчины решили порыбачить, для чего вышли в океан. Именно на судне их и застало мощное землетрясение магнитудой 8,7.

После этого связь с Лариным и Дешевкиными оборвалась — на телефонные звонки никто из них не отвечал. Представители холдинга «Афанасий» сообщили Telegram-каналу, что определить точное местоположение мужчин невозможно.

«Мы знаем только даты обратных билетов. На связь не вышли после, поэтому родственники Дешевкиных написали заявление в полицию», — добавили в компании.

SHOT писал, что после этого мужчин начали искать.

«Зашли бы на час раньше — унесло бы в океан»

Максим Ларин уже вышел на связь после новостей о своей пропаже. Глава холдинга «Афанасий» рассказал, что они застали землетрясение на рыболовном судне, когда зашли в бухту Велючинская.

«Вошли в бухту, и случилось нечто. Скалы задвигались и стали осыпаться. Огромные валуны летели с гор. Вода покрылась мелкой рябью, и баркас задрожал от вибрации. Птицы поднялись в воздух с истошным криком. Мы поняли, что началось землетрясение. Разворот на 180 градусов, и полный ход в открытый океан», — вспомнил предприниматель.

К вечеру, по словам Ларина, они вернулись в бухту Русская. К тому моменту туда дошло и цунами. Глава «Афанасия» уточнил, что сначала волна осушила бухту, а потом наполнила сверх уровня, перепад достиг шести метров. Постройки на берегу или разрушило, или смыло в океан.

Мужчина добавил, что на моторных лодках вместе с другими рыбаками они заходили в две реки, где вода изменила русло и вырвала деревья. При этом в самих реках «наступила смута».

« Если бы мы на час раньше зашли в реку, то нас просто унесло бы в океан . А вода тут ледяная. Без горбуши, но с палтусом, треской и с впечатлениями, а, главное, с надеждой, что еще сможем вкусить в этой жизни удовольствий, — мы идем курсом в порт Авачинской бухты. Нас тормозит береговая охрана, проверяет документы и сообщает, что мы в розыске, как пропавшие в стихии. Похоже, приключения продолжаются. Всем рекомендую Камчатку!» — заключил Ларин.

Землетрясение на Камчатке

Землетрясение магнитудой 8,7 в Тихом океане у берегов Камчатки произошло 30 июля, эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского. Землетрясение стало самым сильным за последние 73 года. За ним последовало более 100 афтершоков и повторных толчков магнитудой до 6,3 по шкале Рихтера, а также началось извержение вулкана Ключевская Сопка.

Извержение вулкана и 130 афтершоков: последствия землетрясения на Камчатке На Камчатке после сильнейшего за 70 лет землетрясения магнитудой 8,7 началось извержение вулкана... 30 июля 21:49

После землетрясения во многих странах Тихоокеанского региона была объявлена угроза цунами. Людей из прибрежной зоны эвакуировали на острове Пасхи в Чили, на Маркизских островах во Французской Полинезии, а также в Японии. Власти Перу в связи с угрозой закрыли в стране все порты и пляжи.

У берегов страны позже были зафиксированы волны высотой чуть меньше двух метров. На Камчатке они достигали 3–4 метров. На Сахалине оказались подтоплены несколько рыборазводных предприятий. В Петропавловске-Камчатском также были зафиксированы локальные разрушения, например, обрушилась стена одного из детских садов.

Минздрав Камчатки сообщал о нескольких пострадавших с несерьезными травмами. Жертв в результате землетрясения и последующего за ним цунами не было.