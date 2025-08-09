Мужчина незаконно проник на Эйфелеву башню и прыгнул с парашютом

В Париже задержали мужчину, прыгнувшего с Эйфелевой башни с парашютом

В Париже трех мужчин арестовали за незаконное проникновение на Эйфелеву башню, один из них спрыгнул с парашютом. Об этом пишет Journal du Dimanche.

Как пишет газета, мужчины забрались на памятник архитектуры около 5:20 (6:20 мск). Спустя час один из них спрыгнул с парашютом, после чего его задержали недалеко от Марсова поля.

По словам источников издания, мужчин арестовали за «незаконное проникновение в здание, являющееся памятником архитектуры». На них подаст жалобу представитель компании, управляющей Эйфелевой башней. Согласно статье, это не первый такой случай. В июле 2024-го достопримечательность уже покоряли любители экстремального скалолазания.

В марте в Лондоне активист с флагом Палестины забрался на часовую башню Вестминстерского дворца Биг-Бен и отказывался спуститься 16 часов.

Ранее французы залезли на статую Христа в Бразилии.