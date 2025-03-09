Активист с флагом Палестины более 15 часов отказывается спускаться с Биг-Бена

В Лондоне активист, забравшийся на часовую башню Вестминстерского дворца Биг-Бен с флагом Палестины, уже более 15 часов отказывается спуститься, передает Sky News.

Телеканал отмечает, что сотрудники экстренных служб ведут с ним переговоры с пожарного подъемника. Однако мужчина заявил, что спустится только «на своих условиях», а если спасатели к нему приблизятся, ему придется подвергнуть себя опасности и забраться еще выше. Аргументы переговорщиков о том, что у него поранены босые ноги и он слишком легко одет с учетом ночной температуры в городе, не возымели эффекта. Мужчина выкладывает ролики с Биг-Бена в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На одном он говорит, что планирует остаться на башне 3,5 дня. Из-за происходящего весь Виндзорский мост в центре британской столицы перекрыт для пешеходов и транспорта.

Согласно материалу, в это де время десятки людей собрались в Лондоне на пропалестинскую акцию протеста.

8 марта у посольства США в Киеве активисты собрались на протест «Америка, проснись!». На опубликованных кадрах видно, что митингующие пришли с флагами Украины и плакатами с карикатурами на президента США Дональда Трампа и фотографиями его госсекретаря Марко Рубио. Многие из них оформлены в виде игральных карт. Кроме того, один из лозунгов «Когда война — это игра, человеческие жизни становятся картами Трампа» отсылает к словам американского лидера о том, что у Киева «нет сильных карт на руках» в противостоянии с Россией.

Ранее у Белого дома появилась гигантская надпись Black Lives Matter.