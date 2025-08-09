На Украине сообщили о побеге за границу экс-замглавы городской полиции

Экс-заместитель начальника полиции города Измаила в Одесской области Максим Стандратюк покинул территорию Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Сообщается, что в региональной полиции подтвердили ранее появившуюся в СМИ информацию о побеге, заявив, что мужчина уже уволен со службы в правоохранительных органах.

«Отвечать за свои поступки он будет в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в ведомстве.

По данным украинского МВД, его уволили с должности инспектора, хотя ранее он был исполняющим обязанности замначальника патрульной полиции города. При этом в материале «Страны отмечается, что в ходе интервью для местных СМИ, записанных недавно, должность Стандратюка указывалась без маркировки врио.

До этого украинский пограничник оставил табельное оружие и снаряжение на позиции в лесу у границы с Венгрией в Закарпатской области и скрылся. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

Сообщалось, что 29-летний штаб-сержант Виталий Гуга, уроженец Ужгорода, накануне самовольно покинул место службы возле пограничного знака №336. На позиции он оставил автомат АК-74, пистолет, бронежилет, спецсредства и другое снаряжение. На прилегающей контрольной полосе были обнаружены следы, ведущие в направлении Венгрии.

Ранее военный ВСУ, сдавшийся в плен, осудил командование и поддержал удары РФ.