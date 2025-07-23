Украинский пограничник сбежал с поста в сторону Венгрии

Пограничник оставил оружие на посту в Закарпатье и скрылся в сторону Венгрии

Пограничник оставил табельное оружие и снаряжение на позиции в лесу у границы с Венгрией в Закарпатской области и скрылся. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, слова которого передает издание «Страна».

По данным источника, 29-летний штаб-сержант Виталий Гуга, уроженец Ужгорода, накануне самовольно покинул место службы возле пограничного знака №336. На позиции он оставил автомат АК-74, пистолет, бронежилет, спецсредства и другое снаряжение.

На прилегающей контрольной полосе были обнаружены следы, ведущие в направлении Венгрии. По имеющейся информации, это указывает на вероятность незаконного пересечения границы военнослужащим. Расследование инцидента продолжается.

8 июля сообщалось, что девятнадцатилетний житель Украины с ноября 2024 года 13 раз пытался незаконно выехать из страны.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на границе Украины и Венгрии задержали 16 мужчин.