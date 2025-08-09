На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный ВСУ, сдавшийся в плен, осудил командование и поддержал удары РФ

Павел Лисицын/РИА Новости

Военный Вооруженных сил Украины Виктор Кушнир, который сдался в плен в Сумской области, в беседе с ТАСС выразил поддержку ударам российских войск по украинским военкоматам.

По его словам, его якобы похитили с улицы, и он полностью одобряет действия российских военных, направленные на разрушение территориальных центров комплектования (ТЦК). Кушнир заявил, что военкомы якобы продают людей ради собственной выгоды, получая по 8 тысяч гривен за каждого призванного, при этом поднимая ежедневно от 15 до 20 человек и получая зарплату около 200 тысяч гривен, сравнимую с выплатами на боевых позициях.

По словам Кушнира, он лично наблюдал, как на улице сотрудники ТЦК задержали медсестру, которая везла ребёнка в коляске, после чего женщину силой посадили в машину, а ребёнка оставили на месте.

Военный также рассказал, что после прибытия в пограничную часть он дважды пытался сбежать, но был пойман и возвращён обратно. Его, по словам Кушнира, били дубинками, держали трое суток в подвале после первого побега и шесть суток без еды и воды после второго.

Он отметил, что при подготовке новобранцам на учебном полигоне выдавали один автомат на четыре человека и по пять патронов каждому солдату.

Кроме того, Кушнир сообщил, что командир пограничной заставы Гончаренко практически не появлялся на передовой, а ездил в Киев за наградами, направляя при этом военнослужащих на боевые задания.

Видео с его заявлениями предоставлено Министерством обороны России.

Ранее стало известно о большом числе попавших в плен наемников ВСУ.

