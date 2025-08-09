В ОП рассказали, как накажут работодателей за невыплату премии

Незаконное лишение сотрудника премии грозит работодателю штрафом на сумму до 50 тыс. рублей как за невыплату зарплаты. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Если выяснится, что работодатель неправомерно лишил премии сотрудника, то его могут привлечь к административной ответственности по пункту 6 статьи 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат <…>»)», — сказал он.

Сообщается, что должностные лица будут оштрафованы на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а предприниматели вне статуса юрлица — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. В свою очередь, юрлица должны будут платить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

По словам члена ОП России, незаконное лишение премии можно оспорить тремя способами: обсудить с работодателем, направить жалобу в трудовую инспекцию, а также подать заявление в суд. Машаров уточнил, что в Трудовой кодекс не входит наказание для работника в виде штрафа, а условия лишения премии должны быть закреплены в уставе компании.

Вступающие в силу 1 сентября поправки в Трудовой кодекс РФ ограничат произвольное снижение премий, оно не должно будет превышать 20%. По мнению сенатора, эксперта Агентства стратегических инициатив Ольги Епифановой, это нововведение можно назвать справедливым для большинства людей, но устанавливать такое правило на уровне закона нет смысла.

Ранее стало известно, что каждому третьему работнику в РФ урезали или отменили премию.