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Каждому третьему работнику в РФ урезали или отменили премию

«Известия»: каждому третьему россиянину сократили или отменили премии
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Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

За последний год почти треть российских работников столкнулись с сокращением или полной отменой премиальных выплат. Такие данные приводит исследование hh.ru и НПФ «Эволюция», с которым ознакомились «Известия».

Наиболее часто на уменьшение бонусов жалуются менеджеры, IT-специалисты, риелторы, а также работники сфер продаж, финансов и строительства.

Среди регионов лидерами по сокращению премий стали Свердловская (42% работников), Новосибирская (36%), Самарская (32%) и Ростовская (31%) области, а также Татарстан (32%). При этом топ-менеджеры и руководители среднего звена по-прежнему получают самые высокие бонусы – до 100% от оклада, тогда как в транспортной сфере, рознице и науке премии редко превышают 10% от зарплаты.

Эксперты связывают эту тенденцию с несколькими факторами: рост ключевой ставки и налоговой нагрузки на бизнес, введение прогрессивной шкалы НДФЛ, необходимость оптимизации расходов на фоне экономических вызовов.

Как отмечают в «Работа.ру», многие компании достигли предела в повышении зарплат и теперь переходят к альтернативным методам мотивации – корпоративному обучению, ДМС, гибкому графику. При этом средние зарплатные предложения продолжают расти, достигнув 97,5 тыс. рублей в первом квартале 2025 года.

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила сокращения премий: работодатели смогут уменьшать выплаты только в месяце наложения взыскания, при этом общий размер зарплаты не может быть снижен более чем на 20%.

В условиях сокращения премиального фонда компании активно развивают персонализированные бонусы (корпоративные юристы, психологическая помощь), нематериальное поощрение (грамоты, участие в стратегических проектах), социальные гарантии (беспроцентные ссуды, расширенное ДМС).

Эксперты предупреждают, что сокращение премий может привести к росту скрытой текучести кадров, когда сотрудники начинают активнее искать новые варианты трудоустройства. Однако пока рынок труда демонстрирует устойчивость – по прогнозам, к концу года средняя зарплата в России может достичь 100 тыс. рублей.

Ранее Владимир Путин подписал закон о защите работников от депремирования.

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