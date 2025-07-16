В Совфеде высказались об урезании премий россиянам

Запрет на уменьшение премий больше чем на 20% от зарплаты можно назвать справедливым для большинства людей. Но устанавливать такое правило на уровне закона нет смысла, заявила «Газете.Ru» сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

«Это правило помогает защитить работников от больших потерь в доходах из-за решений начальства. Для компаний такое ограничение делает систему оплаты более понятной и честной, хотя и уменьшает возможности быстро менять размер выплат. Ситуации, когда премия составляет 80% от зарплаты, встречаются редко — обычно это касается только руководителей или отдельных специалистов. У большинства сотрудников премии занимают от 10 до 50% от общей суммы зарплаты. Слишком большая доля премий делает доход нестабильным, поэтому лучше, когда оклад и премия примерно равны или премия чуть меньше. Но устанавливать такие правила на уровне закона не стоит — лучше, если каждая компания или отрасль будет сама решать, как платить своим работникам», — отметила Епифанова.

С 1 сентября 2025 года в России работодатель не сможет снизить сотруднику премию более чем на 20% от всей месячной зарплаты, рассказал ТАСС глава правового департамента Федерации независимых профсоюзов России Яков Купреев 7 июля.

Ранее россиян предупредили о сокращении премий.