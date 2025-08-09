Стало известно, что незадолго до ЧП на содовом предприятии в Башкирии приходила проверка

Baza: за два дня до взрыва Росприроднадзор проверял Башкирскую содовую компанию

За пару дней до взрыва Росприроднадзор проверял «Башкирскую содовую компанию», где произошел взрыв. Специалисты нашли ряд нарушений, а предприятию вынесли предостережение, пишет Telegram-канал Baza.

«По данным «Базы», с 5 по 6 августа Росприроднадзор провел внеплановую проверку «Башкирской содовой компании» в Стерлитамаке. Она была связана с результатами мониторинга воздуха, который зафиксировал неоднократное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. На предприятии уровень формальдегида оказался выше нормы в 1,4 раза», — говорится в посте.

По информации СМИ, завод проверял и Роспотребнадзор. Сотрудники обнаружили превышение 1,2-дихлорэтана в 1,3 раза, а в жилых районах поблизости — гидрохлорида в 1,6 раза и вынесли предостережение, следует из сообщения.

По последним данным, в результате ЧП госпитализирован 31 человек. В данный момент спасатели эвакуируют пострадавших в тяжелом состоянии в уфимские больницы и университетскую клинику Башкирского государственного медицинского университета.

В пресс-службе Башкирской содовой компании рассказали, что взрыв произошел на производственной площадке «Каустик» в результате разгерметизации трубопровода при подготовке к капитальному ремонту.

Ранее на видео попал момент взрыва газа в 10-этажке в Саратове.