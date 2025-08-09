На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минздраве рассказали о пострадавших при взрыве в Стерлитамаке

Минздрав: 14 из 31 пострадавших при взрыве в Стерлитамаке — в тяжелом состоянии
true
true
true
close
Telegram-канал «Администрация Стерлитамака»

В результате взрыва на содовом заводе в Стерлитамаке госпитализирован 31 пострадавший. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«По оперативным данным, в больницах находится 31 пострадавший, 14 из них в тяжелом состоянии», — сказал он.

По словам Кузнецова, оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле у главы Минздрава России Михаила Мурашко.

В данный момент спасатели эвакуируют пострадавших в тяжелом состоянии в уфимские больницы и университетскую клинику Башкирского государственного медицинского университета.

В пресс-службе Башкирской содовой компании рассказали, что взрыв произошел на производственной площадке «Каустик» в результате разгерметизации трубопровода при подготовке к капитальному ремонту.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин заявил, что из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей: реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.

Ранее на видео попали первые минуты после взрыва газа на заводе в Башкирии.

Все новости на тему:
Взрыв в Стерлитамаке
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами