В Минздраве рассказали о пострадавших при взрыве в Стерлитамаке

Минздрав: 14 из 31 пострадавших при взрыве в Стерлитамаке — в тяжелом состоянии

В результате взрыва на содовом заводе в Стерлитамаке госпитализирован 31 пострадавший. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«По оперативным данным, в больницах находится 31 пострадавший, 14 из них в тяжелом состоянии», — сказал он.

По словам Кузнецова, оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле у главы Минздрава России Михаила Мурашко.

В данный момент спасатели эвакуируют пострадавших в тяжелом состоянии в уфимские больницы и университетскую клинику Башкирского государственного медицинского университета.

В пресс-службе Башкирской содовой компании рассказали, что взрыв произошел на производственной площадке «Каустик» в результате разгерметизации трубопровода при подготовке к капитальному ремонту.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин заявил, что из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей: реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.

Ранее на видео попали первые минуты после взрыва газа на заводе в Башкирии.