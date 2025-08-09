На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опубликовано еще одно видео с места взрыва газа на содовом заводе в Башкирии

SHOT: появились кадры с места взрыва на предприятии в Стерлитамаке
Telegram-канал «SHOT»

Появилось еще одно видео с места взрыва на содовом заводе в Стерлитамаке Республики Башкортостан. Ролик публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах человек в противогазе демонстрирует белое облако дыма, возникшее после взрыва.

Работу комплекса, где произошло ЧП, уже приостановили.

До этого сообщалось, что количество пострадавших в результате взрыва газа на предприятии в Стерлитамаке выросло до 36 человек, из них госпитализированы 22 человека. Точное количество пострадавших уточняется.

В пресс-службе Башкирской содовой компании рассказали, что взрыв произошел на производственной площадке «Каустик в результате разгерметизации трубопровода при подготовке к капитальному ремонту.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин заявил, что из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей: реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.

Ранее на видео попал момент взрыва газа в 10-этажке в Саратове.

Взрыв в Стерлитамаке
