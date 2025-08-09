На заводе в Стерлитамаке приостановили работу одного из комплексов после взрыва

На предприятии в Стерлитамаке приостановили работу производственного комплекса, в котором произошел взрыв газа. Об этом говорится в официальном Telegram-канале администрации города.

«На производственной площадке «Каустик» АО «БСК» приостановлена работа комплекса ВХ-ПВХ»‎, — сказали чиновники.

До этого сообщалось, что количество пострадавших в результате взрыва газа на предприятии в Стерлитамаке выросло до 36 человек, из них госпитализированы 22 человека. Точное количество пострадавших уточняется.

В пресс-службе Башкирской содовой компании рассказали, что взрыв произошел на производственной площадке «Каустик в результате разгерметизации трубопровода при подготовке к капитальному ремонту.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин заявил, что из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей: реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.

