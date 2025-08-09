Выросло количество пострадавших на предприятии в Башкирии

СК: количество пострадавших на предприятии в Стерлитамаке выросло до 36

Количество пострадавших в результате ЧП на предприятии в Стерлитамаке выросло до 36 человек, из них 22 человека — в больнице. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону в Telegram-канале.

Точное количество пострадавших уточняется, добавили в СК.

В пресс-службе Башкирской содовой компании рассказали, что взрыв произошел на производственной площадке «Каустик в результате разгерметизации трубопровода при подготовке к капитальному ремонту.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин заявил, что из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей: реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.

