В Белгородской области ВСУ ударили по машине, в которой ехали супруги

Гладков: два человека погибли в Белгородской области после удара дрона ВСУ

В селе Байцуры Борисовского района Белгородской области украинский дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю. Супружеская пара, находившаяся в машине, погибла, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина погиб на месте, женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу, но ее ранения оказались несовместимы с жизнью.

Беспилотник ранее атаковал автомобиль в селе Устинка в Белгородском районе. В результате один мужчина получил множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи решила доставить раненого в городскую больницу №2 в Белгороде.

7 августа в селе Головчино в Грайворонском округе от сдетонировавшего рядом беспилотника пострадал ребенок . Уточняется, что 12-летний мальчик получил минно-взрывную травму и баротравму. Ребенка госпитализировали.

Ранее мэр Белгорода объяснил, почему нет оповещений при атаках дронов.