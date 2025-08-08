На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области во время атаки беспилотников пострадали два человека

Гладков: мужчина и женщина пострадали при атаках БПЛА на Белгородскую область
true
true
true
close
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Два человека пострадали в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что одной из целей стало село Казинка в Валуйском округе. Дрон упал на дорожное полотно и детонировал.

«Пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в Валуйскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у нее баротравму», — говорится в заявлении.

По словам Гладкова, врачи оказали пострадавшей необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

«Также от детонации посечены окна в здании коммерческого объекта», — добавил он.

Другой беспилотник атаковал автомобиль в селе Устинка в Белгородском районе. В результате один мужчина получил множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи решила доставить раненого в городскую больницу №2 в Белгороде.

«Транспортное средство повреждено», — уточнил глава региона.

7 августа в селе Головчино в Грайворонском округе Белгородской области при атаке БПЛА пострадал 12-летний ребенок. Он получил минно-взрывную травму и баротравму.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали четыре подростка.

