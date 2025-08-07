В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадал ребенок

Губернатор Гладков: ребенок ранен при детонации дрона в Белгородской области

В Белгородской области в селе Головчино Грайворонского округа от сдетонировавшего рядом беспилотника пострадал ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, снаряд взорвался рядом с 12-летним мальчиком.

«У него минно-взрывная травма и баротравма», — добавил Гладков.

Ребенка госпитализировали, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские дроны атакуют гражданское население, не найдя в регионе военных объектов.

По его словам, обстрелы усиливаются на фоне активных фаз переговорных процессов между РФ и Украиной. Сальдо добавил, что среди операторов дронов в рядах ВСУ все больше иностранных наемников, «беспринципных к человеческим жизням».

2 августа в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины на жилой дом в поселке Суземек Брянской области пострадали маленький ребенок и его отец.

