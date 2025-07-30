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Мэр Белгорода объяснил, почему нет оповещений при атаках дронов

Мэр Белгорода Демидов объяснил отсутствие оповещений низколетящими дронами
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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Сигналы об опасности при атаках беспилотников в Белгороде не включаются из-за позднего обнаружения низколетящих целей. Такое объяснение опубликовал в соцсети «ВКонтакте» мэр города Валентин Демидов, отвечая на вопрос пользователя.

Автоматические предупреждения срабатывают только при обнаружении высоколетящих БПЛА, объяснил чиновник. Дроны на малой высоте фиксируются системами ПВО с критическим опозданием.

«Командование ПВО отдает команду на запуск оповещения. Низколетящие дроны обнаруживаются радарами лишь на близком расстоянии. Нашим средствам ПВО не остается времени на предупреждение. Основная задача — поражение цели», — написал Демидов.

12 июля губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что школы и детские сады в белгородском Шебекине начали закрывать сеткой для защиты от атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. По словам Гладкова, сейчас в регионе 60 многоквартирных домов уже закрыты сетками.

Ранее Апти Алаудинов рассказал об изменении в поведении ВСУ у границ Белгородской области.

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