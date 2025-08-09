На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в Париже вынес приговор мужчине, прикурившему сигарету от Вечного огня

AFP: суд в Париже дал прикурившему сигарету от Вечного огня три месяца условно
Depositphotos

Суд в Париже приговорил гражданина Марокко, который прикурил сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки, к трем месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком 18 месяцев. Об этом сообщило агентство AFP, передает ТАСС.

По данным издания, 47-летний марокканец по имени Хаким Х., оператор строительной техники, в ходе заседания суда извинился за свои действия и заявил, что «совершил большую глупость», находясь под воздействием алкоголя и лекарств.

В ходе экспертизы психиатры диагностировали мужчине синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), алкогольную и наркотическую зависимости. Также известно, что в 2019 году врачи поставили диагноз «биполярное расстройство».

Помимо условного срока суд обязал фигуранта пройти лечение и выплатить символический €1 Центру национальных памятников, который управляет Триумфальной аркой.

Инцидент произошел вечером 4 августа. На глазах у толпы туристов, хулиган перелез через ограждение, прикурил сигарету от пламени, а затем спокойно ушел, не обращая внимания на замечания окружающих. Нарушителя задержали, он признал вину.

Позднее радиостанция Europe 1 сообщила, что министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо планирует лишить вида на жительство марокканца. Сообщалось, что у подозреваемого 21 судимость за оскорбления, мятеж и расистские оскорбления.

Ранее школьница прикурила сигарету от Вечного огня и сожгла возложенные цветы.

