Суд в Париже вынес приговор мужчине, прикурившему сигарету от Вечного огня

Суд в Париже приговорил гражданина Марокко, который прикурил сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки, к трем месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком 18 месяцев. Об этом сообщило агентство AFP, передает ТАСС.
По данным издания, 47-летний марокканец по имени Хаким Х., оператор строительной техники, в ходе заседания суда извинился за свои действия и заявил, что «совершил большую глупость», находясь под воздействием алкоголя и лекарств.
В ходе экспертизы психиатры диагностировали мужчине синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), алкогольную и наркотическую зависимости. Также известно, что в 2019 году врачи поставили диагноз «биполярное расстройство».
Помимо условного срока суд обязал фигуранта пройти лечение и выплатить символический €1 Центру национальных памятников, который управляет Триумфальной аркой.
Инцидент произошел вечером 4 августа. На глазах у толпы туристов, хулиган перелез через ограждение, прикурил сигарету от пламени, а затем спокойно ушел, не обращая внимания на замечания окружающих. Нарушителя задержали, он признал вину.
Позднее радиостанция Europe 1 сообщила, что министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо планирует лишить вида на жительство марокканца. Сообщалось, что у подозреваемого 21 судимость за оскорбления, мятеж и расистские оскорбления.
Ранее школьница прикурила сигарету от Вечного огня и сожгла возложенные цветы.