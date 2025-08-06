Во Франции раскрыли наказание для прикурившего сигарету от Вечного огня мужчины

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо планирует лишить вида на жительство гражданина Марокко, который прикурил сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки в Париже. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«У подозреваемого 21 судимость за оскорбления, мятеж и расистские оскорбления. В настоящее время у него есть вид на жительство, действительный до октября 2025 года», — говорится в материале.

Инцидент произошел вечером 4 августа. На глазах у толпы туристов, хулиган перелез через ограждение, прикурил сигарету от пламени, а затем спокойно ушел, не обращая внимания на замечания окружающих. Нарушителя задержали, он признал вину.

В апреле суд отправил в колонию строгого режима свердловчанина, который прикурил сигарету от Вечного огня. Местный житель, уже девять раз привлекавшийся к уголовной ответственности, с голым торсом залез на установленный в парке Победы памятник, поднес сигарету к пламени мемориального комплекса и поджег ее.

Ранее школьница прикурила сигарету от Вечного огня и сожгла возложенные цветы.