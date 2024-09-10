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Школьница прикурила сигарету от Вечного огня и сожгла возложенные цветы

Mash: в Енакиево ищут школьницу, прикурившую от Вечного огня

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Телеграм-канал «Mash на Донбассе»

На Донбассе сотрудники полиции ищут несовершеннолетнюю, которая сожгла цветы в Вечном огне и подкурила от него сигарету. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Инцидент произошел в Енакиево, две школьницы гуляли возле Вечного огня, одна из девочек решила прикурить сигарету на мемориале, а затем бросила в огонь возложенные цветы.

После того, как видео произошедшего, снятое очевидцами, распространилось в сети, проверку начали правоохранительные органы. Личности подростков устанавливаются, предварительно установлено, что одна из девочек приехала в гости к подруге из Донецка.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ местный житель стал фигурантом уголовного дела об осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества после ЧП у мемориала. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, бросил в Вечный огонь венок и цветы, которые были возложены к памятнику ранее. Нарушителя вычислили с помощью камер и задержали. На допросе мужчина признался в содеянном. Ему предъявлено обвинение.

Ранее сочинку, которая осквернила Вечный огонь сжиганием мусорных пакетов, заставили работать.

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