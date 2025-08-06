Мужчину задержали, когда он прикурил сигарету от Вечного огня в центре Парижа

Мужчина осквернил Могилу Неизвестного Солдата в центре Парижа и был задержан

Иностранец осквернил Вечный огонь в центре Парижа, сообщает Le Parisien.

Вечером 4 августа мужчина прикурил сигарету от Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата около Триумфальной арки. На глазах у толпы туристов, хулиган перелез через ограждение, прикурил сигарету от пламени, а затем спокойно ушел, не обращая внимания на замечания окружающих.

Очевидцы отметили, что мужчина не был пьян и не находился под воздействием наркотиков, а спокойно и осознанно совершил поступок и, по их словам, даже выглядел гордым. Это вызвало широкий общественный резонанс.

Министр внутренних дел Франции назвал этот поступок «недостойным и подлым». Многие политики и общественные деятели резко осудили инцидент как надругательство над памятью солдат, отдавших жизни за свободу Франции.

Нарушителя уже задержали, он признал вину. По предварительным данным, задержанный — гражданин Марокко, имеющий разрешение на проживание во Франции до октября 2025 года. Он хорошо известен полиции и имеет 21 судимость, включая угон автомобилей, насилие и расовые оскорбления.

Ранее мигранта-нелегала лишили свободы за то, что он справил нужду на Вечный огонь в Туле.