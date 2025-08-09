В Казахстане в озере, куда упал военный вертолет, нашли тело

МО Казахстана: после падения вертолета в озеро нашли тело и фрагменты судна

В Казахстане после падения в озеро Сорбулак военного вертолета Eurocopter EC145 с тремя членами экипажа нашли тело и фрагменты воздушного судна. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу минобороны Республики.

«В ходе подводных работ военнослужащими Вооруженных сил Республики Казахстан на глубине около 14 метров обнаружены частичные фрагменты воздушного судна и тело. В настоящее время проводится процедура опознания», — говорится в сообщении ведомства.

По данным местных СМИ, вертолет искали 14 дней. В поисках участвовали 330 человек, 59 единиц автомобильной техники, 23 плавательных средства, 12 беспилотников а также эхолоты, георадары, авиация и кинологические расчеты.

О том, что в Алматинской области во время планового перелета с радаров пропал военный вертолет, сообщалось 25 июля. На борту находились три члена экипажа. На следующий день спасатели обнаружили обломки, предположительно принадлежавшие воздушному судну.

Ранее в Кировской области при испытании своего изобретения погиб авиаконструктор Владимир Трапезников.