На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане в озере, куда упал военный вертолет, нашли тело

МО Казахстана: после падения вертолета в озеро нашли тело и фрагменты судна
true
true
true
close
Global Look Press

В Казахстане после падения в озеро Сорбулак военного вертолета Eurocopter EC145 с тремя членами экипажа нашли тело и фрагменты воздушного судна. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу минобороны Республики.

«В ходе подводных работ военнослужащими Вооруженных сил Республики Казахстан на глубине около 14 метров обнаружены частичные фрагменты воздушного судна и тело. В настоящее время проводится процедура опознания», — говорится в сообщении ведомства.

По данным местных СМИ, вертолет искали 14 дней. В поисках участвовали 330 человек, 59 единиц автомобильной техники, 23 плавательных средства, 12 беспилотников а также эхолоты, георадары, авиация и кинологические расчеты.

О том, что в Алматинской области во время планового перелета с радаров пропал военный вертолет, сообщалось 25 июля. На борту находились три члена экипажа. На следующий день спасатели обнаружили обломки, предположительно принадлежавшие воздушному судну.

Ранее в Кировской области при испытании своего изобретения погиб авиаконструктор Владимир Трапезников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами