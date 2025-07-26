В Казахстане нашли фрагменты пропавшего военного вертолета

В Алматинской области Казахстана спасатели обнаружили обломки военного вертолета EC-145, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны республики. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) страны.

По данным ведомства, интенсивные поисково-спасательные мероприятия продолжаются круглосуточно. Связь с военным вертолетом была потеряна в районе населенного пункта Отар во время планового перелета.

Во время космического мониторинга на акватории озера Сорбулак было зафиксировано пятно, предположительно масляного происхождения. После этого в район обнаружения были направлены спасательные группы. В ходе обследования на месте специалисты выявили фрагменты воздушного судна, которые, по предварительным оценкам, могут принадлежать пропавшему вертолету.

В операции задействованы около 200 человек, 40 единиц техники, 15 плавсредств, четыре кинологических расчета, а также два воздушных судна. Дополнительно применяются эхолоты, беспилотники и подводные дроны.

Вертолет пропал с радаров во время планового перелета. В Министерстве обороны республики подтвердили, что на борту пропавшего вертолета находились три члена экипажа. Ведомство уточнило, что к поискам были подключены силы и средства оборонного ведомства и МЧС. Для установления обстоятельств инцидента на место направлена специальная комиссия.

Ранее обломки пропавшего Ми-8Т нашли в горах у Охотска.