Российский авиаконструктор погиб при испытании своего изобретения

В Кировской области погиб конструктор Трапезников при испытании своего вертолета

Известный авиамоделист и конструктор Владимир Трапезников погиб в Кировской области при испытаниях собранного им вертолета. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Накануне мужчина вместе с родными приехал в поле рядом с деревней Залазна, чтобы испытать свое изобретение. При запуске двигателя и наборе оборотов лопасти оторвались, в результате чего одна из них пробила мужчине голову.

«88-летнего авиатора госпитализировали, но спустя несколько часов он скончался — травма оказалась слишком серьезной», — пишет 112.

Трапезников с детства мечтал стать летчиком, но проработал водителем в леспромхозе. В 1985 году о первом полете авиаконструктора-любителя на самодельном самолете рассказывал киножурнал «Панорама». Он также был героем документального фильма «Рожденные летать».

За свою жизнь он собрал пять самолетов, а также злополучный вертолет. Как отмечает РЕН ТВ, самые удачные самолеты, сконструированные Трапезниковым, — «Росинант», «Амфибия» и «Вятич».

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