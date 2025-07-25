Военный вертолет пропал в Казахстане

Военный вертолет EC-145 пропал в Алматинской области Казахстана. Об этом сообщил Sputnik Казахстан в своем Telegram-канале.

Вертолет пропал с радаров во время планового перелета. В пресс-службе сил воздушной обороны республики рассказали, что на его поиски вылетели дополнительные воздушные суда минобороны.

По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. «Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств министерства обороны и министерства по чрезвычайным ситуациям», — заявило минобороны Казахстана.

К поисково-спасательной операции привлечено более 100 человек и около 15 единиц техники, включая авиацию и беспилотники по линии МЧС. На место также вылетела специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

24 июля пассажирский самолет Ан-24, на борту которого было 49 человек, пропал с радаров, а затем разбился возле Тынды во время второго захода на посадку.

Ранее обломки пропавшего Ми-8Т нашли в горах у Охотска.