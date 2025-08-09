Анастасия Ивлеева оказалась в базе «Миротворца»

Блогер Ивлеева попала в базу «Миротворца» за поездки в Крым и Мариуполь

Блогер Анастасия Ивлеева оказалась в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно информации сайта, личные данные Ивлеевой были занесены в базу в феврале 2019 года из-за посещения Крыма. Кроме того, создатели сайта обвиняют ее в визите в Мариуполь в 2024 году.

Накануне стало известно, что российская певица украинского происхождения Анна Дзюба (Анна Асти) также была внесена в базу «Миротворца». В июле в список попали участницы коллектива «Бурановские бабушки» — Анна Прокопьева, Валентина Серебренникова и Екатерина Антонова. Их включение в базу связано с посещением Крыма и Донбасса, что авторы сайта рассматривают как нарушение украинской границы.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную оценку авторов сайта по другим причинам.

Ранее Надежда Кадышева попала в базу «Миротворца».