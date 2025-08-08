На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Анну Асти внесли в базу «Миротворца»

Певицу Анну Асти внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российскую певицу украинского происхождения Анну Дзюбу (Анна Асти) внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

«Личные данные певицы занесены в базу сайта с октября 2023 года за получение гражданства России», — уточнило агентство.

В июле стало известно, что в базу «Миротворца» попали участницы коллектива «Бурановские бабушки» — Анна Прокопьева, Валентина Серебренникова и Екатерина Антонова. Причиной включения, по утверждению авторов ресурса, стали визиты артисток в Крым и Донбасс, которые расцениваются как «нарушение украинской границы».

6 августа сообщалось, что сайт «Миротворец» добавил в свою базу персональные данные 18 несовершеннолетних, среди которых четверо детей 2021 года рождения. Всем детям вменяются «покушение на суверенитет Украины» и «незаконное пересечение границы» из-за посещения Луганской и Донецкой народных республик через пункты пропуска Ростовской области. В опубликованных карточках указаны полные имена, даты рождения, номера документов и автомобилей.

Ранее Надежда Кадышева попала в базу «Миротворца».

