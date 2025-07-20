Надежда Кадышева попала в базу «Миротворца»

Народную артистку России Надежду Кадышеву внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщают «Вести».

Певица состоит в украинских списках с 2017 года. Предлогом для включения Кадышевой в перечень стало «сознательное нарушение государственной границы Украины» из-за проведения концертов на территории Крымского полуострова.

Украинский сайт «Миротворец» публикует персональные данные различных категорий граждан, а также лиц, которых авторы ресурса считают «изменниками родины» и «врагами» Украины.

Незадолго до этого Служба безопасности Украины объявила в розыск народного артиста России Николая Баскова. Артисту присвоили статус разыскиваемого еще в марте 2022 года. Кроме того, певец с 2017 года числится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Еще в базу данных «Миротворца» внесли и российского писателя, автора книги «Время героев» Олега Роя. На сайте указано, что писатель был добавлен на сайт за «поддержку российской агрессии», «пропаганду войны», а также за покушение на территориальную целостность Украины.

Ранее Григория Лепса объявили в розыск на Украине.