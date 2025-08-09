В аэропорту Ижевска ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Уточняется, что данная мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации ранее сообщили, что в нескольких российских аэропортах введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Данные меры затронули аэропорты Владикавказа (Беслан), Казани, Калуги (Грабцево), Нижнекамска (Бегишево), Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка). В ведомстве отметили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры, так как безопасность полетов остается приоритетом.

Утром 9 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 украинский беспилотник над различными регионами страны. А за минувшую ночь ПВО уничтожили и перехватили 97 украинских беспилотников на территории страны. По информации Минобороны России, 28 дронов были сбиты над Курской областью, по 13 — над Брянской и Калужской, 10 — над Тульской.

