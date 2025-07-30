Россиянам напомнили о компенсации за срыв стыковки по вине перевозчика

При оформлении стыковочного авиарейса в рамках одного бронирования полная ответственность за доставку пассажира до конечного пункта назначения возлагается на авиакомпанию. Об этом ТАСС рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», член центрального штаба президентского движения Денис Полунчуков.

«Если авиакомпания предлагает стыковочный рейс, она тем самым берет на себя обязательства по обеспечению пересадки. И если пассажир не успевает на стыковку по вине перевозчика, должна быть выплачена компенсация», — отметил эксперт.

Он напомнил, что рейс считается стыковочным только в том случае, если все участки маршрута оформлены в рамках одного бронирования. В тех случаях, когда билеты приобретаются отдельно, ответственность за пересадку несет непосредственно пассажир. Если же оба сегмента выполняются одной и той же авиакомпанией, она обязана доставить пассажира в пункт назначения даже в случае опоздания и пересадить его на ближайший доступный рейс.

По словам Полунчукова, минимальное время стыковки, как правило, составляет около 40 минут, что достаточно для того, чтобы пассажир мог пересесть на следующий рейс, а багаж был перегружен. Однако, он отметил, что чем меньше время пересадки, тем выше риск опоздания в случае задержки первого сегмента перелета.

До этого в Госдуме приступили к обсуждению упрощенных выплат компенсаций за задержки авиарейсов.

Ранее первый авиарейс из Пхеньяна приземлился в Москве.