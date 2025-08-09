Российские силы ПВО утром уничтожили более 20 украинских беспилотников

Утром 9 августа силы противовоздушной обороны сбили 21 украинский беспилотник над различными регионами страны. Об этом сообщило Минобороны России.

Ведомство уточнило, что столько беспилотников сбили в период с 05:10 до 08:00 по московскому времени.

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 97 украинских беспилотников на территории страны. По информации ведомства, в период с 22:41 до 5:05 мск 28 дронов были сбиты над Курской областью, по 13 — над Брянской и Калужской, 10 — над Тульской. В Орловской и Белгородской областях уничтожили по восемь беспилотников, семь — над акваторией Азовского моря, пять — над Кубанью, два — в Ростовской области. В Крыму, Московском регионе и Липецкой области ликвидировали по одному аппарату.

Накануне Минобороны РФ заявило, что системы ПВО за прошедшую неделю сбили 1508 украинских дронов. За аналогичный промежуток времени были ликвидированы восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, девять управляемых авиационных бомб и столько же реактивных снарядов от систем залпового огня HIMARS.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали подростки.