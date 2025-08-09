На рынке в Сочи закрыли точку, где отравившиеся туристы покупали чачу

В Сочи закрыли точку, в которой продавали кустарную чачу

Точку, где торговали кустарной чачей в Адлере, закрыли. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, прилавок накрыт полотном, на этом месте больше никто не торгует.

Как рассказали продавцы на других точках, работавшая за закрывшимся прилавком женщина – единственная, кто продавал алкоголь без соответствующих документов. Остальные не решались на это и в целом не хотели торговать спиртным, так как у них много других прибыльных товаров.

«Не понимаю, почему они продавали этот алкоголь, и непонятно кто его делал. Есть специальные магазины, где можно это купить, рядом с рынком», – рассказала одна из продавщиц.

По словам журналистов, побывавших на месте, работа на рынке не нарушена.

Однако, по данным местных пабликов, хозяин рынка якобы объявил о том, что за два дня продавцам нужно собрать вещи и покинуть торговые площади.

В массовом отравлении чачей с сочинского рынка пострадали не менее десяти человек. Люди покупали кустарный алкоголь у местных продавцов, некоторые туристы везли домой в качестве угощения. Позже в бутылках обнаружили метиловый спирт.

