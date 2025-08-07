Число отравившихся чачей с рынка в Адлере достигло 12 человек

Число отравившихся чачей с рынка в Адлере человек превысило десять. Об этом сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, напиток попробовали еще три жителя ДНР. Из них двое купили бутылку на курорте, и, приехав домой, угостили знакомого. В результате никто из них не выжил.
Напиток также попробовал житель Пскова, спасти его медикам не удалось.
Информация об отравившихся алкоголем на местном рынке людях стала появляться накануне. У нескольких человек, в том числе и туристов, после употребления чачи ухудшилось самочувствие, только часть из них смогли спасти.
В изготовлении суррогатного алкоголя подозревают двух женщин. По словам местных жителей, одна из них торговала алкоголем на рынке в течение 30 лет. При этом ранее люди якобы не жаловались на продукцию, были и постоянные покупатели, в том числе среди приезжих.
Обеих женщин арестовали.
Ранее в Геленджике остановили «чача-мобиль» после массового отравления.