Число отравившихся чачей с рынка в Адлере достигло 12 человек

Mash: число отравившихся чачей в Адлере увеличилось до 12 человек

Число отравившихся чачей с рынка в Адлере человек превысило десять. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, напиток попробовали еще три жителя ДНР. Из них двое купили бутылку на курорте, и, приехав домой, угостили знакомого. В результате никто из них не выжил.

Напиток также попробовал житель Пскова, спасти его медикам не удалось.

Информация об отравившихся алкоголем на местном рынке людях стала появляться накануне. У нескольких человек, в том числе и туристов, после употребления чачи ухудшилось самочувствие, только часть из них смогли спасти.

В изготовлении суррогатного алкоголя подозревают двух женщин. По словам местных жителей, одна из них торговала алкоголем на рынке в течение 30 лет. При этом ранее люди якобы не жаловались на продукцию, были и постоянные покупатели, в том числе среди приезжих.

Обеих женщин арестовали.

Ранее в Геленджике остановили «чача-мобиль» после массового отравления.