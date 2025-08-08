В Татарстане произошло массовое отравление полицейских

Mash: в Татарстане более 15 полицейских отравились после ужина в столовой

В Татарстане более 15 полицейских отравились после того, как поужинали в столовой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

6 августа сотрудники полиции поели в столовой казанского вуза МВД, где проходили курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации, после чего почувствовали себя плохо.

«У полицейских начались проблемы с желудком — тошнота, рвота и боли в животе», — отмечается в сообщении.

12 сотрудников МВД были доставлены в больницу, еще троих отправили на домашнее лечение. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарных норм.

Сегодня Telegram-канал Mash написал, что предварительной причиной массового отравления чачей в Адлере стал метиловый спирт. Он попал в бутылки в составе масел, которые образуются при кустарном изготовлении вина и чачи в масштабах «на продажу». Крупную партию опасного напитка обнаружили у задержанного торговца из Абхазии.

10 человек не удалось спасти после отравления суррогатным алкоголем на Кубани. Суд в Сочи отправил под стражу двух женщин, которые продавали на адлерском рынке домашнее вино и чачу, вероятно, ставших причиной отравления.

Ранее десятки россиян отравились креветками в отеле на Кубе.