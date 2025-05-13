Главный кадровик Минобороны Кузнецов задолжал за коммуналку

Бывший начальник кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки на 80 млн рублей, накопил долг за коммунальные услуги — свыше 63,7 тыс. рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы и данные Федеральной службы судебных приставов.

По данным агентства, судебное разбирательство по делу началось еще в 2022 году. Управляющая компания подала иск, указав, что Кузнецов не платил за ЖКХ с марта 2020 года по сентябрь 2021-го. На тот момент он владел четвертью квартиры и двумя машиноместами.

В апреле 2025 года долгом занялись судебные приставы Москвы. Против Кузнецова возбудили исполнительное производство. Сумма долга включает пени, но не касается оплаты за газ, тепло и свет.

Следственный комитет обвинил генерала Кузнецова в получении взятки от предпринимателя из Краснодара Левы Мартиросяна. По версии следствия, он получил участок и здание в обмен на помощь в решении вопросов в интересах бизнесмена. Первоначально сумма взятки оценивалась в 30,5 млн рублей, позже — в 80 млн. Оба фигуранта находятся под арестом с мая 2024 года.

При обысках у Кузнецова нашли 100 млн рублей наличными, золотые монеты, часы и другие ценные вещи.

Ранее Кузнецов обжаловал свой арест по делу о взятке.