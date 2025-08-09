Режим «ковер» введен в аэропорту Саратова

Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропорту Саратова

Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропорту Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Накануне вечером, 8 августа, аналогичные ограничения были введены в аэропорту Калуги.

Также ограничения вводились в аэропорту Сочи на фоне атаки украинских беспилотников. В период их действия 26 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи, были направлены на запасные аэродромы.

Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале сообщил, что во время атаки украинских дронов был поврежден многоквартирный жилой дом в Дагомысе. По предварительным данным, никто не пострадал.

В «Сириусе» на концерте Akon из-за воздушной опасности объявили эвакуацию.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести компенсации для пассажиров при введении плана «Ковер» в аэропортах.