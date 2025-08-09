На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Татарстане объявили режим «ковер»

МЧС: на территории Татарстана введен режим ковер
true
true
true
close
Ashley Chan/Global Look Press

Режим «Ковер» объявлен на территории республики Татарстан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Режим «ковер» в республике ранее вводился в конце июня. 24 июня стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Татарстаном четыре беспилотных летательных аппарата. В этот же день сообщалось, что в разных районах Казани прозвучало более десятка взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога. Позднее ПВО сбили несколько украинских дронов в пригороде Казани. После их уничтожения не зафиксировано разрушений и материального ущерба на земле. О пострадавших среди жителей республики также не сообщалось.

25 июня сообщалось, что летевший из Ташкента в Казань самолет авиакомпании Uzbekistan Airways был вынужден направиться на запасной аэродром в Оренбург в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью.

Ранее режим «ковер» ввели в аэропорту Саратова.

