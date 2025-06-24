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Над Татарстаном уничтожили четыре украинских дрона

Силы ПВО сбили над Татарстаном четыре украинских беспилотника
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Евгений Биятов/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Татарстаном четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы республики сообщает ТАСС.

Дроны были запущены с территории Украины. После их уничтожения не зафиксировано разрушений и материального ущерба на земле. Пострадавших среди жителей республики также нет.

В пресс-службе подчеркнули, что ситуация находится под контролем. Все службы работают в штатном режиме.

Вечером 24 июня стало известно, что в разных районах Казани прозвучало более десятка взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО в период с 16:10 до 19:50 мск уничтожили и перехватили 22 украинских дрона: 13 из них — над территорией Воронежской области, четыре — в Белгородской области, три беспилотника — в Саратовской, и по одному дрону сбили в Самарской области и Татарстане.

Ранее на Западе заявили, что Украина начала массовое производство «достающей до Москвы» ракеты «Сапсан».

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