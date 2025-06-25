В небе над Татарстаном произошли взрывы

Жители Татарстана рассказали о звуках взрывов в небе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, несколько взрывов произошли в пригороде Казани. По данным SHOT, звуки связаны с работой систем противовоздушной обороны (ПВО) по украинским дронам. Сейчас в регионе введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. В аэропорту Казани — план «ковер».

Утром 25 июня сообщалось, что летевший из Ташкента в Казань самолет авиакомпании Uzbekistan Airways был вынужден направиться на запасной аэродром в Оренбург в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью.

Вечером 24 июня стало известно, что средства противовоздушной обороны уничтожили над Татарстаном четыре беспилотных летательных аппарата. В этот же день сообщалось, что в разных районах Казани прозвучало более десятка взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога.

Ранее жители Крыма сняли на видео ночную атаку БПЛА ВСУ.