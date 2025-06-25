Самолет узбекской авиакомпании, летевший в Казань, отправлен на запасной аэродром

Борт из Ташкента вместо Казани направлен на запасной аэродром в Оренбург

Летевший из Ташкента в Казань самолет авиакомпании Uzbekistan Airways вынужден был направиться на запасной аэродром в Оренбург. Об этом, ссылаясь на пресс-службу авиаперевозчика, сообщает ТАСС.

По сведениям Uzbekistan Airways, лайнер был направлен в Оренбург в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью. Из-за этого обратный рейс из Казани в Ташкент будет выполнен с задержкой.

25 июня сообщалось, что в аэропортах Пензы, Самары, Ульяновска и Чебоксар сняли ограничения на прием и отправку самолетов.

Поздно вечером 24 июня временные ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты в аэропорту Саратова.

Авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами из-за закрытия воздушных пространств в зонах конфликтов — от Украины и России до Ближнего Востока, Индии и Африки. Остается все меньше безопасных воздушных маршрутов, а риск срыва рейсов из-за ракет и беспилотников растет. В этих условиях некоторые перевозчики, включая Turkish Airlines, рассматривают перенос части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, а то и вовсе уход из страны. Покинут ли зарубежные авиакомпании Россию и что будет в случае реализации этого сценария — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минэкономразвития не увидели рисков приостановки полетов зарубежных авиакомпаний в РФ.