Юрист объяснил, зачем нужно срочно обновлять ОСАГО после получения новых прав

Юрист Славнов посоветовал без промедления обновлять ОСАГО после замены прав
Григорий Сысоев/РИА Новости

После замены водительских прав изменения в полис ОСАГО можно внести как при личном визите в офис страховой компании, так и онлайн. Об этом РИА Новости сообщил юрист Дмитрий Славнов.

По его словам, большинство страховых организаций позволяют направить необходимые данные по электронной почте или через телефон, и корректировки вносятся оперативно. Он подчеркнул, что с обновлением информации не стоит затягивать: в случае проверки инспектор ГИБДД может не суметь идентифицировать полис, и тогда водителю придется связываться со страховщиком, чтобы подтвердить внесенные изменения.

До этого член Союза юристов-блогеров Марина Воронцова предупреждала, что россиянкам грозит штраф за управление автомобилем с водительским удостоверением, в котором указана девичья фамилия.

Она подчеркнула, что женщинам, которые после заключения брака сменили фамилию, следует заменить и водительское удостоверение, так как при изменении персональных данных оно становится недействительным и подлежит аннулированию. При этом юрист уточнила, что в законодательстве нет конкретных сроков на замену водительских прав.

Ранее россиянам рассказали, как могут наказать за громкую музыку в машине.

